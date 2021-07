Αθλητικά

Ιταλία - Αγγλία: o Σο έγραψε Ιστορία με το γρηγορότερο γκολ σε τελικό Euro

Ποτέ άλλοτε δεν είχε σημειωθεί τόσο γρήγορα γκολ σε τελικό Euro.

Ιδανική εκκίνηση για την Αγγλία στον τελικό του Euro 2020, απέναντι στην Ιταλία, στο Γουέμπλεϊ. Στο 2ο λεπτό (1:57) του αγώνα ο Σο αξιοποίησε την ασίστ του Τρίπιερ, γράφοντας το 1-0 και παράλληλα Ιστορία, καθώς το τέρμα του ήταν το γρηγορότερο γκολ σε καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο τέρμα του Βρετανού αμυντικού με το εθνόσημο στο στήθος.

Το προηγούμενο είχε πετύχει το μακρινό 1964 ο Τσους Περέδα, όταν στον τελικό της Ισπανίας με την πρώην Σοβιετική Ένωση είχε ανοίξει το σκορ για τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, «φούριας ρόχας», στο 5:15.

