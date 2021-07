Κοινωνία

Missing Alert για 53χρονο

Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον άνδρα, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τον περασμένο μήνα.

Missing Alert για την εξαφάνιση ενός 53χρονου εξέδωσε την Δευτέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέροντας τα εξής:

"Στις 28 Ιουνίου 2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Σοφάδων Καρδίτσας, ο Κωνσταντίνου Γεώργιος, 53 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Γεώργιου στις 11 Ιουλίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνου Γεώργιος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει γκρι μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε σκούρο μπλε παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

