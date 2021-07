Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κορονοϊός: Πρώτο κρούσμα στο Ολυμπιακό χωριό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο θετικό κρούσμα κορονοϊού, όπως ανακοίνωσαν οι Ιάπωνες

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στο Ολυμπιακό χωριό είναι γεγονός. Με ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Τόκιο 2020, Τοσίρο Μούτο, έκανε γνωστό πως ένας φιλοξενούμενος διαγνώσθηκε θετικός μετά από τεστ.

Σύμφωνα με το ιατρικό απόρρητο η ταυτότητα του ατόμου που διαγνώσθηκε θετικό δεν έγινε γνωστή, αλλά αυτό που δημοσιοποιήθηκε είναι ότι δεν είναι Ιάπωνας.

Η πρόεδρος του Τόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο, έδειξε κατανόηση για τις ανησυχίες του κόσμου. δηλώνοντας: «Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ανησυχούν. Οι διοργανωτές πρέπει να προσπαθούν να ακολουθούν όλα τα μέτρα και να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει ότι οι Αγώνες δεν αποτελούν κίνδυνο».

Όπως είναι φυσικό το θετικό κρούσμα έχει φέρει μεγάλη αγωνία στους διοργανωτές, 6 μέρες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 40 συμμετέχοντες έχουν διαγνωσθεί θετικοί, οδηγώντας τους διοργανωτές στην απόφαση να λάβουν αυστηρότερα μέτρα, με ένα από αυτά να είναι τα καθημερινά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Δήμαρχος Μυκόνου για έκτακτα μέτρα: Άστοχη ενέργεια, πρέπει να αναθεωρηθεί

Χειροπέδες στους ληστές με τις μάσκες (εικόνες)

Σύστημα “Eispraxis”: Ηλεκτρονικός κλοιός για οφειλέτες του Δημοσίου