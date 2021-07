Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο - Κούγιας: σημαντικές για εμάς οι ιατρικές εξετάσεις

Ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης, που δολοφονήθηκε από τον φίλο της, μίλησε στον ΑΝΤ1.

«Αντιλαμβάνεστε ότι το σοκ είναι μεγάλο», είπε στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 ο Αλέξης Κούγιας, που ανέλαβε την νομική υποστήριξη της οικογένειας της άτυχης 26χρονης που δολοφονήθηκε από τον φίλο της στην Φολέγανδρο.

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Κούγιας, «σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας του δράστη, αυτό που έχει ενδιαφέρον για εμάς είναι να πληροφορηθούμε το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης και της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το Αστυνομικό Τμήμα στην Φολέγανδρο», αναφερόμενος αναλυτικά και στην διαδικασία μετά την ομολογία του 30χρονου.

«Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και άλλες ιατρικές εξετάσεις που μπορούν να δώσουν αντικειμενικά στοιχεία, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και είναι πολύ σημαντικά για εμάς», ανέφερε με νόημα ο Αλέξης Κούγιας.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί στο Πρωτοδικείο Νάξου, όπου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και θα του ασκηθεί η δίωξη, βάσει όσων περιγράφει το διαβιβαστικό της Αστυνομίας.

Ερωτηθείς για τις πολλές ώρες που είχε εξαφανιστεί ο καθ΄ ομολογία του δολοφόνος της κοπέλας, ο Αλέξης Κούγιας απάντησε «Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων. Σέβομαι πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Εμείς με πολύ σεβασμό στην Δικαιοσύνη θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα των συγγενών της 26χρονης: της μητέρας, του πατέρα και των τριών αδελφών της».

