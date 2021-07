Κοινωνία

Αλόννησος - ΣΥΡΙΖΑ: Οικογένεια στον δρόμο λόγω COVID-19

Ελλείψει ξενοδοχείου καραντίνας, μία οικογένεια από τον Βόλο περιφέρεται στο νησί. Τι καταγγέλλουν Νοτοπούλου και Μεϊκόπουλος.

Εγκλωβισμένη στην Αλόννησο παραμένει μία οικογένεια με παιδί, από τον Βόλο, καθώς ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και κάνοντας το απαραίτητο rapid test για την επιβίβαση στο πλοίο, η γυναίκα εντοπίστηκε θετική στον ιό.

Το νησί δε διαθέτει ξενοδοχείο καραντίνας, ενώ δεν υπάρχει η οικονομική και χρονική δυνατότητα για να παραταθεί η διαμονή της για 14 ημέρες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Το θέμα έφερε στο φως με καταγγελία του, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Σε κοινή δήλωσή του, με την τομεάρχη Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, αναφέρονται τα εξής:

«Μόνο ντροπή προκαλούν τα όσα εκτυλίσσονται από χθες στην Αλόννησο, με οικογένεια πολιτών από τον Βόλο, με μικρό παιδί, να περιφέρεται στην Αλόννησο χωρίς να έχει πού να μείνει, έπειτα από τεστ που έδειξε τη μητέρα θετική πριν την αναχώρηση από το νησί.

Μετά τα περιστατικά ντροπής στη Μύκονο, που έκαναν τον γύρο του κόσμου, η ανασφάλεια σε τουρίστες και κατοίκους στην Αλόννησο κυριαρχεί. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας στην Αλόννησο, καθώς μόνο 40 ξενοδοχεία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, πολύ λιγότερα από τις πραγματικές ανάγκες όπως ήδη αποδείχθηκε. Ο αρμόδιος Υπουργός Τουρισμού αυτοθαυμαζόταν γιατί έκανε έναν φωτογραφικό διαγωνισμό για ξενοδοχεία καραντίνας, ενώ το μόνο που εξασφάλισε ήταν η επανάληψη της περσινής αποτυχίας. Η δε Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας άφησαν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ορισμό ξενοδοχείων καραντίνας στη μέση.

Η Πολιτική Προστασία ισχυρίζεται ότι δεν έχει υπάρξει μέριμνα για τα μικρά νησιά, γιατί ο στόχος είναι τα κρούσματα να μεταφέρονται στα μεγάλα, δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση στη Σκιάθο.

Από τον “άριστο” σχεδιασμό τους, όμως, φαίνεται ότι διέφυγε το πώς θα διακομίζονται τα κρούσματα και οι κοντινές επαφές στα μεγαλύτερα νησιά. Ο ΕΟΔΥ δεν επιτρέπει μετακίνηση με το πλοίο της γραμμής, ούτε υπάρχει πρόβλεψη για μίσθωση σκάφους ή συνδρομή του Λιμενικού Σώματος.

Υπάλληλος της Πολιτικής Προστασίας με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά η οικογένεια, μάλιστα, τους προέτρεψε να τηλεφωνήσουν Σάββατο βράδυ στο Υπουργείο Τουρισμού για να τους κλείσει δωμάτιο!

Αυτή τη στιγμή η οικογένεια βρίσκεται κυριολεκτικά στους δρόμους, αφού κανένα ξενοδοχείο δε δέχεται να τους φιλοξενήσει, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί ποινική δίωξη και να τους επιβληθεί πρόστιμο για την παραβίαση περιοριστικών μέτρων. Μεταξύ σφύρας και άκμονος παραμένουν “παρατημένοι” και παγιδευμένοι σε ένα ατελείωτο “πινγκ-πονγκ” αρμοδιοτήτων και ευθυνών που δεν αναλαμβάνει μέχρι στιγμής ούτε ο ΕΟΔΥ ούτε η Πολιτική Προστασία.

Η Κυβέρνηση είναι άφαντη και επιδεικνύει για άλλη μια φορά πρωτοφανή αδιαφορία τόσο για την ασφάλεια της οικογένειας όσο και για τους υπόλοιπους πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλόννησο.

Ανεπανόρθωτη η ζημία για την κοινωνία και την οικονομία της Αλοννήσου και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σφυρίζει αδιάφορα.

Αυτή είναι η θωράκιση της χώρας απέναντι στην πανδημία; Αυτή είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για ασφαλή και καθαρό τουρισμό; Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού;»

