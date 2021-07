Παράξενα

Καβάλα: γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα σε λεωφορείο

Η γυναίκα συνελήφθη αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλύψει τον λόγο της επίθεσης...

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καβάλας που εκτελούσε το δρομολόγιο Καβάλα-Δράμα. Μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα που καθόταν δίπλα της.

Το λεωφορείο σταμάτησε το δρομολόγιό του και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η γυναίκα συνελήφθη.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της άγριας επίθεσης αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε μεταξύ τους διαπληκτισμός. Σύμφωνα με άλλες πηγές, τα δύο άτομα γνωρίζονταν από παλιά.

Πηγή: kavala-portal.gr

