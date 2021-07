Life

Νίκος Πορτοκάλογλου: Έγινε για πρώτη φορά παππούς

H τρυφερή ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου για τον ερχομό της εγγονής του...

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι ένας από τους τραγουδιστές που έχουν αγαπηθεί από γενιά σε γενιά.

Για τον Νίκο Πορτοκάλογλου λοιπόν η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς έγινε για πρώτη φορά παππούς.

Η κόρη του, Θάλεια, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ο παππούς πλέον Νίκος Πορτοκάλογλου δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Ο τραγουδιστής είναι για 35 χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, Ματίνα Κατσιώτη, και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά τον Λευτέρη και τη Θάλεια.

