Μητσοτάκης από ΣΔΙΤ Αρκαδίας: Οριστική λύση για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Αρκαδία.



«Πιστεύω ότι θα λύσουμε οριστικά πια το ζήτημα των απορριμμάτων της Πελοποννήσου για να μπορέσουμε πια να μπούμε και στη νέα φάση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει περισσότερη πρόληψη, περισσότερη επαναχρησιμοποίηση, περισσότερη ανακύκλωση -φυσικά- στην πηγή, αλλά είναι δεδομένο ότι πάντα θα υπάρχει ένα μέρος του υπολείμματος το οποίο πρέπει να το διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψή του στη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που κατασκευάζονται στην Αρκαδία και θα μπορούν να διαχειριστούν 105.000 τόνους αποβλήτων ανά έτος.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων που υλοποιείται στην Ελλάδα, το οποίο επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την περιοδεία του στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στο εργοτάξιο, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, συνομίλησε για την πορεία του έργου με εργαζόμενους και ενημερώθηκε αναλυτικά από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Γιώργο Αγραφιώτη.

Όσον αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση του έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι επιμένει «ιδιαίτερα και στο κομμάτι της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου το οποίο παράγεται».

Η υποδομή στην Αρκαδία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό κατασκευής 135 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει δύο ακόμα ανάλογες μονάδες στη Μεσσηνία και τη Λακωνία και δύο σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, που θα αναπτυχθούν στην Κορινθία και την Αργολίδα. Η μεταβατική διαχείριση στην Αρκαδία εκτιμάται πως θα αρχίσει φέτος τον Οκτώβριο.

Η κατασκευή του νέου ολοκληρωμένου συστήματος εκτιμάται ότι θα βάλει τέλος στην έλλειψη υποδομών για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και στη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Στο έργο απασχολούνται 860 εργαζόμενοι στη φάση της κατασκευής και μετά την ολοκλήρωσή της θα δημιουργηθούν 260 θέσεις εργασίας στη φάση της 25ετούς λειτουργίας.

Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε όσους έχουν συνδράμει στην υλοποίηση του έργου, την περιφέρεια και τον Νίκο Παπαθανάση, «δεδομένου ότι οι χειρισμοί που έγιναν προστάτευσαν την κοινοτική χρηματοδότηση και επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, επισήμανε ότι «με την πολύ καλή συνεργασία του περιφερειάρχη κ. Νίκα και με την εταιρεία επιλύσαμε πολλά προβλήματα και είμαστε σήμερα σε μία ευχάριστη θέση να βλέπουμε το έργο να υλοποιείται».

Παράλληλα, προσέθεσε πως τέτοια έργα «θα δώσουν ακριβώς τη στρατηγική και την ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στην πατρίδα μας: έναν τόπο φιλικό και στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στις επιχειρήσεις, γρήγορο και ευέλικτο στις αδειοδοτήσεις».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, δήλωσε «υπερήφανος και πολύ ευχαριστημένος, διότι δίνεται μία λύση», συμπληρώνοντας ότι «η Περιφέρειά μας έχει βασανιστεί τα τελευταία 20 χρόνια από αυτό το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων». Ακόμη, ανέφερε ότι «τελειώνουμε με αυτό το μεγάλο θέμα για να δούμε τα άλλα μεγάλα ζητήματα της Περιφέρειάς μας, που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να πάει ακόμα πιο μπροστά».

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και βουλευτής Αρκαδίας της ΝΔ, Κώστας Βλάσης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης και ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, Σταύρος Αργειτάκος.

