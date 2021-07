Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Βράνιες και επίσημα στην Ένωση

Ο Όγκνιεν Βράνιες θα φορέσει για τρίτη φορά τη φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό.



Μετά τον Σέρχιο Αραούχο, και η δεύτερη μεγάλη επιστροφή για την ΑΕΚ είναι γεγονός! Ο Όγκνιεν Βράνιες θα φορέσει για τρίτη διαφορετική φορά τη φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας για να διανύσει τα τελευταία γόνιμα ποδοσφαιρικά χρόνια του στη Νέα Φιλαδέλφεια.



Ο 32χρονος Βόσνιος είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2017, έφυγε με μεταγραφή για την Άντερλεχτ το καλοκαίρι του 2018, επέστρεψε ως δανεικός τη σεζόν 2019/20 και ξαναγυρίζει οριστικά στο μέρος όπου βρίσκεται η ομάδα της καρδιάς του, όπως πολλές φορές έχει αφήσει να εννοηθεί.

Η Άντερλεχτ τον αποχαιρέτησε με το σύντομο tweet «Καλή τύχη Όγκι», ενώ η ΑΕΚ στην επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Όγκνιεν Βράνιες από την Άντερλεχτ. Ο διεθνής Βόσνιος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο (2+1) και πήρε τη φανέλα... του με τον αριθμό 21.

Ο Όγκνιεν Βράνιες είναι γεννημένος στις 24 Οκτωβρίου του 1989 στην πόλη Μπάνια Λούκα της τότε ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και νυν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την παιδική του ηλικία, ενώ αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα της την τριετία 2006-09.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα και οι δανεισμοί του σε Νάπρεντακ Κρούσεβατς και Σερίφ Τιρασπόλ (2010) και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ρωσία (Κουμπάν Κράσνονταρ 2011-12, Σπαρτάκ Βλαντικαφκάζ 2013), Τουρκία (Ελαζιγκσπόρ 2013-14, Γκαζιάντεπσπορ 2015) και Ισπανία (Σπόρτινγκ Χιχόν 2016). Το καλοκαίρι του 2016 υπέγραψε στη ρωσική Τομ Τομσκ.

Ήρθε για πρώτη φορά στην ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2017 και έγινε αγαπητός από την εξέδρα για το αποτελεσματικό, δυναμικό παιχνίδι του. Ήταν από τις βασικές επιλογές στην ομάδα που στέφθηκε Πρωταθλήτρια το 2018 και έκανε πορείες σε Κύπελλο και Europa League, ενώ έγινε και ο πρώτος αμυντικός στην ιστορία της Α΄ Εθνικής που πέτυχε χατ-τρικ (ΑΕΚ-Ξάνθη 4-0 στις 18/2/2018).

Το καλοκαίρι του 2018 πωλήθηκε στην Άντερλεχτ και έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ΑΕΚ ως δανεικός από τη βελγική ομάδα, για να πραγματοποιήσει 26 συμμετοχές (2 γκολ) την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Mε τη φανέλα της ομάδας μας έχει συνολικά αγωνιστεί 83 φορές, οι περισσότερες συμμετοχές σε σχέση με όλες τις ομάδες της ποδοσφαιρικής του καριέρας, και έχει πετύχει 7 γκολ.

Επί σειρά ετών υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ανδρών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 38 εμφανίσεις.

Όγκνιεν, καλώς επέστρεψες σπίτι σου!

Εδώ θα μείνεις για πάντα!».

