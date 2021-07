Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Ξεφάντωμα χωρίς μαζικό εμβολιασμό δεν γίνεται

Την σημασία του εμβολιασμού για τον περιορισμό του κορονοϊού επισήμανε για μια ακόμα φορά ο Καθηγητής Πνευμονολογίας. Τι είπε για την κατάσταση στην Μύκονο.

«Χωρίς μαζικούς εμβολιασμούς δεν μπορούμε να κάνουμε την ζωή μας όπως πριν» τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», με αφορμή τα περιοριστικά μέτρα στην Μύκονο, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με μοριακά τεστ και rapid test, καθώς όπως είπε «ορισμένα τεστ μπορεί να βγουν ψευδώς αρνητικά και έτσι μεταδίδεται ο ιός», σημειώνοντας ότι «δεν αποτελεί ασπίδα ασφάλειας ένα τεστ»

«Το μεγάλο κουμπί είναι η διασκέδαση. Όταν η διασκέδαση είναι όπως ήταν παλιά τα κρούσματα αυξήθηκαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι «χωρίς μαζικό εμβολιασμό δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την διασκέδαση που είχαμε παλιά»

«Ξεφάντωμα χωρίς μαζικό εμβολιασμό δεν μπορούμε να έχουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλακόπουλος.

Αναφέρθηκε ακόμα στην Βρετανία σημειώνοντας ότι υπάρχει τεράστια διαμάχη, καθώς οι γιατροί διαφωνούν με την πολιτική Τόμσον που ανοίγει τα πάντα με την λογική να πετύχει ανοσία της αγέλης.

Σημείωσε ακόμα ότι «το εμβόλιο προστατεύει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι σε απόλυτο. Όταν η πιθανότητα ελαχιστοποιείται τότε θα εξαφανιστεί και ο κορονοϊός» τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος και πρόσθεσε ότι «πρέπει να αντιληφθούμε ότι κανονική ζωή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τον μαζικό εμβολιασμό, όλα τα άλλα είναι καταδικασμένα να αποτύχουν».

