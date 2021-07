Αθλητικά

Αγγλικά ΜΜΕ: Ο Σίγκουρτσον συνελήφθη για παιδοφιλία!

Σοκ στην Αγγλία μετά τις αποκαλύψεις για τον παίκτη της Έβερτον. Τι αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ.



Σάλο έχει προκαλέσει στην Premier League η είδηση πως η αστυνομία συνέλαβε ποδοσφαιριστή της Εβερτον, ο οποίος κατηγορείται για παιδοφιλία!

Τα αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος παίκτης συνελήφθη την Παρασκευή, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, πλήρωσε εγγύηση, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.



Η διοίκηση της Εβερτον έκανε γνωστό πως τον απέβαλε από την πρώτη ομάδα και θα περιμένει την εξέλιξη της έρευνας, ενώ τα ΜΜΕ αναφέρουν πως πρόκειται για 31χρονο, που είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, πρόκειται για τον αρχηγό της Εβερτον, Γκίλφι Σίγκουρντσον, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας.



Η ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου ανέφερε: «Η Εβερτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι παίκτης της πρώτης ομάδας έχει αποβληθεί εν αναμονή της αστυνομικής έρευνας. Η ομάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αρχές στις έρευνες και δεν θα κάνει καμία περαιτέρω δήλωση αυτή τη στιγμή».

