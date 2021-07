Πολιτισμός

Γιώργος Κατσαρός: ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε την ικανότητα να μαγνητίζει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα πρώτα βήματα του Τόλη Βοσκόπουλου, για την περίοδο που υπηρέτησαν μαζί στην Αεροπορία και τις αδυναμίες του καλλιτέχνη.

Για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Κατσαρός.

“Ζήσαμε μαζί τα καλύτερα νεανικά μας χρόνια, καθώς υπηρετήσαμε, ο Τόλης, ο Μπάρκουλης και εγώ, την ίδια περίοδο στην Αεροπορία και κάναμε μαζί προσπάθεια για την καριέρα μας, ο καθένας στον τομέα του” είπε ο κ. Κατσαρός στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

“Ήταν ερμηνευτής και είχε την ικανότητα να σε τραβάει, να σε μαγνητίζει όταν τραγουδούσε” πρόσθεσε.

Έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που επηρεαζόταν πολύ από καταστάσεις, ενώ τον χαρακτήρισε ιδιαίτερα συναισθηματικό.

“Ο Τόλης ήταν καλός άνθρωπος και βοηθούσε” κατέληξε ο Γιώργος Κατσαρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 62χρονη απέσπασε χιλιάδες ευρώ από ξένο λογαριασμό

Γκέλυ Μαυροπούλου: Έφυγε μόνη και ξεχασμένη

Βογιατζής: ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν “έφυγε”, θα μείνει το στίγμα του (βίντεο)