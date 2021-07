Οικονομία

Εκτός σχεδίου δόμηση: άδειες για μη άρτια οικόπεδα

"Πράσινο φως" για οικοδομικές άδειες που αφορούν οικόπεδα εκτός σχεδίου, με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης. Τι προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ.

Νέα δεδομένα για την ανέγερση οικοδομών σε οικόπεδα εκτός σχεδίου, τα οποία είναι μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, δημιουργία τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτήν, ξεμπλοκάρει η έκδοση οικοδομικών αδειών για οικόπεδα εκτός σχεδίου, με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης, τα οποία αφορούν σε γήπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων.

Σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων καθορίζεται πλέον με μαθηματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση από 86 έως 186 τετραγωνικά και επανακαθορίζεται το τέλος εκτός σχεδίου δόμησης, που θα επιβαρύνει τις οικοδομικές άδειες από 250 έως 5.000 ευρώ.

Η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την διαχείριση απορριμμάτων, που ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του στην Επιτροπή της Βουλής και εισάγεται στην Ολομέλεια την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, προκειμένου να ψηφιστεί στο σύνολο του έως την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, για την εκτός σχεδίου δόμηση, σε συνέχεια των ρυθμίσεων του νόμου του νόμου 4759/2020 που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020, θέτοντας για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων περιορισμούς δόμησης και μεταβατική διετία έως το 2022 για την οριστική κατάργηση της, στη νέα τροπολογία προβλέπεται ότι υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδα, ως εξής:

Για οικόπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 186 μέτρα.

Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ και έως 2000 τ.μ η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 μέτρα από 150 τ.μ

Σε γήπεδα από 750 τ.μ. έως 1.200 τ.μ, η δόμηση διαμορφώνεται σε 86 τ.μ από 100 τ.μ.

Επιπλέον, επανακαθορίζεται το τέλος με το οποίο επιβαρύνονται οι οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης βάσει ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ.

Το τέλος αυτό καθορίζεται σε 5% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή 5 τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού. Το τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και μπαίνουν όρια, κατ΄ ελάχιστον 250 ευρώ και κατά μέγιστο 5.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για οικιστική ή άλλες χρήσεις γης, οφείλει να συμμετάσχει με εισφορά γης καθώς και με καταβολή μετρητών για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και άλλων κοινοφελών χρήσεων.

Επίσης, προβλέπεται η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων με έως 150 κλίνες σε περιοχές γενικής κατοικίας που καθορίζονται από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, ακόμη και αν η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.

Παράλληλα επιτρέπονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και περιβαλλοντικές υποδομές χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

