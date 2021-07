Οικονομία

Κορονοϊός - Freedom Pass: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για το άνοιγμα της πλατφόρμας

Βίντεο του Πρωθυπουργού με οδηγίες για το πως λειτουργεί η πλατφόρμα

Κάλεσμα στους νέους απευθύνει o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στο facebook, να υποβάλουν αίτηση για το Freedom Pass.



«Η πλατφόρμα για το #FreedomPass άνοιξε! Αν είστε 18-25 ετών και έχετε κάνει έστω την πρώτη δόση του εμβολίου, μπορείτε από σήμερα να υποβάλετε την αίτησή σας εύκολα και γρήγορα στο https://freedompass.gov.gr» αναφέρει συγκεκριμένα.

Aπό σήμερα οι νέοι ηλικίας από 18-25 ετών μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα freedompass.gov.gr και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγείται η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι όσοι έχουν γεννηθεί από το 1996-2003 να έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού ή έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

