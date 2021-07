Κόσμος

Βαρώσια: το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για τις εξελίξεις

Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι εξελίξεις στα Βαρώσια, στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού, εξέφρασε η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού εξέφρασε η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες») καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κ. Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα κάνει περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο ΓΓ έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων».

