Μύκονος: Απόπειρα κλοπής πανάκριβου ρολογιού από πεζό

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα πλησίασαν πεζό κι ένας από αυτούς επιχείρησε να του αφαιρέσει με τη βία επώνυμο ρολόι χειρός μεγάλης αξίας.

Συνελήφθησαν στη Μύκονο, από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας, τέσσερις αλλοδαποί, τρεις άνδρες και γυναίκα, ηλικίας 24, 28, 33 και 42 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι στις 19 Ιουλίου το βράδυ στη Μύκονο οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν πεζό κι ένας από αυτούς επιχείρησε να του αφαιρέσει με τη βία επώνυμο ρολόι χειρός μεγάλης αξίας.

Οι δράστες εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης από αστυνομικούς που χειρίζονταν την υπόθεση και αφού προσήχθησαν εξακριβώθηκε η εμπλοκή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

