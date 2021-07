Αθλητικά

Europa Conference League: O Άρης έχασε στην Αστάνα

Δύσκολη αποστολή θα έχουν οι Θεσσαλονικείς στη ρεβάνς.

Πραγματοποιώντας μετριότατη εμφάνιση και πληρώνοντας τις αμυντικές αδράνειες, ο Άρης γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Αστάνα στο Νουρ Σουλτάν, στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο ομάδες για το Β’ προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Με δύο γκολ ο Μαρίν Τομάσοφ (25’, 71’) “πλήγωσε” τους Θεσσαλονικείς, που δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε την αποβολή του Λούκα Σιμούνοβιτς (75’) και θα έχουν, πλέον, πολύ δύσκολο έργο στη ρεβάνς του “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Με εκατέρωθεν ευκαιρίες ξεκίνησε η αναμέτρηση. Στο 6’ ο Ντιμίτρι Νεπογκόντοφ σταμάτησε τον Φακούντο Μπερτόγλιο που σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ενώ τρία λεπτά αργότερα το διαγώνιο σουτ του Τομάσοφ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντένις.

Στο 25’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά στην προσπάθεια εκτός περιοχής του Τομάσοφ, μετά το στρώσιμο από τον Τιγκράν Μπαρσεγκιάν. (1-0)

Στο ημίωρο ο Άρης σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν το γύρισμα του Ματέο Γκαρσία στον -ευρισκόμενο προ κενής εστίας - Ντάνιελ Μαντσίνι, ήταν πιο δυνατό απ’ ό,τι θα έπρεπε.

Μονόλογος για την Αστάνα ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Πολιορκία διαρκείας στο 50ο λεπτό στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ωστόσο το σουτ που τελικά επιχείρησε ο Ισλαμπέκ Κουάτ ήταν άστοχο. Στο 54’ ο Ντένις πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στη σκαστή κεφαλιά του Πέδρο Εουζένιο, ενώ αυτή του Μπαρσεγκιάν έξι λεπτά μετά, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η επιμονή των γηπεδούχων ανταμείφθηκε στο 71’, με τον Τομάσοφ να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Άρη και με κοντινή κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Αμπζάλ Μπεϊσεμπέκοφ, να πετυχαίνει το 2-0.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 75’, με τον Σιμούνοβιτς να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα και τον Άκη Μάντζιο –στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ως προπονητής– να κάνει φουλ επιθετικό το σχήμα του, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Άρη να έχει ένα... βουνό να ανέβει την ερχόμενη Πέμπτη (21:30) και την Αστάνα να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον Γ’ προκριματικό γύρο της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αστάνα (Αντρέι Τιχόνοφ): Νεπογκόντοφ, Ρουκάβινα, Μπεϊσεμπέκοφ, Μπίτρι, Σιμούνοβιτς, Εμπόνγκ, Κουάτ (84’ Γκούρμαν), Τσουπέρκα, Τομάσοφ, Μπαρσεγκιάν (87’ Μπεγκιράι), Εουζένιο (78’ Τομάσεβιτς).

Άρης (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σάκιτς (77’ Χαΐροβιτς), Γκάνεα, Δεληζήσης (77’), Μπεναλουάν, Σάσα, Ματίγια, Γκάμα (63’ Μήτρογλου), Μπερτόγλιο, Γκαρσία (46’ Μπρούνο), Μαντσίνι (87’ Μάνος).

