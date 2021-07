Οικονομία

Πλοία - Πλακιωτάκης: “Μπλόκο” σε 4500 ταξιδιώτες

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάλεσε τους ταξιδιώτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν υγιείς οι ίδιοι αλλά και οι δικοί τους άνθρωποι.

«Η προσπάθεια για ασφαλή ταξίδια με πλοίο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση», δήλωσε, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι του Πειραιά. Ο υπουργός επισκέφτηκε την πύλη Ε9, στο πλαίσιο της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

«Οι έλεγχοι από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είναι πλήρεις και πραγματοποιούνται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Την τελευταία εβδομάδα, δυστυχώς, δεν επετράπη η επιβίβαση σε πάνω από 4.500 άτομα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμη μία φορά, κάλεσε τους ταξιδιώτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραμείνουν υγιείς οι ίδιοι αλλά και οι δικοί τους άνθρωποι. «Ζητώ και πάλι τη συνεργασία των επιβατών. Την παρουσία τους μιάμιση ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου τους, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και την τήρηση των μέτρων προστασίας στη διάρκεια του ταξιδιού. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, ταξιδεύουμε με ασφάλεια, χαιρόμαστε το καλοκαίρι», κατέληξε κ. Πλακιωτάκης.

