Oλυμπιακοί Αγώνες - Κορακάκη: έσβησε το όνειρο για μετάλλιο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρά το γεγονός ότι μπήκε στον τελικό με πολύ μεγάλη άνεση, στο ξεκίνημα του τελικού δεν τα πήγε καλά.

Την έκτη θέση στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι γυναικών κατέλαβε η Αννα Κορακάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύο φορές Ελληνίδα Ολυμπιονίκης με 157.4 βαθμούς δεν κατάφερε να μπει στα μετάλλια.

Το μεγάλο όνειρο για την κατάκτηση ενός ακόμα μεταλλίου σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πραγματοποιήθηκε για την Αννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρά το γεγονός ότι μπήκε στον τελικό με πολύ μεγάλη άνεση, στο ξεκίνημα του τελικού δεν τα πήγε καλά. Έμεινε πίσω στις 10 πρώτες βολές και παρά τη συγκλονιστική της προσπάθεια δεν κατάφερε να υλοποιήσει τον στόχο της.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βιταλίνα Μπατσαράσκινα (Ρωσία) με 240.03, μια επίδοση που αποτελεί νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο φόρεσε στο στήθος η Αντοανέτα Κοσταντίνοβα (Βουλγαρία), ενώ η Ρανσίν Γιανγκ (Κίνα), που είχε κάνει στον προκριματικό γύρο Ολυμπιακό ρεκόρ κατέλαβε την τρίτη θέση.

