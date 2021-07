Κροατία: πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο, με πινακίδες Κοσόβου, εξετράπη της πορείας του στην ανατολική Κροατία, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατοι αρκετοί επιβάτες.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένα λεωφορείο, με πινακίδες Κοσόβου, εξετράπη της πορείας του στην ανατολική Κροατία, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Το λεωφορείο εκτελούσε ένα τακτικό δρομολόγιο, που συνέδεε τη γερμανική πόλη της Φρανκφούρτης με την πρωτεύουσα του Κοσόβου, Πρίστινα, εξήγησε ενώπιον των δημοσιογράφων ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Συνολικά, 45 άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ που τραυματίστηκαν σοβαρά, νοσηλεύονται στο Σλαβόνσκι Μπροντ, μια κροατική πόλη, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, διευκρίνισε το νοσοκομείο, στο οποίο διακομίστηκαν.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων και τα αίτια της τραγωδίας.

Devastating news from Croatia where 10 have lost their lives in a tragic accident involving a bus transporting diaspora brothers from Germany to Kosovo. Condolances to the families and speedy recovery to all the injured. All Albanians are mourning today. pic.twitter.com/SSBQA6j8qA