Λονδίνο: Πλημμύρες από την καλοκαιρινή καταιγίδα (βίντεο)

Προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Αγγλία προκάλεσαν το απόγευμα της Κυριακής πλημμύρες ακόμη και στους δρόμους του Λονδίνου.

Στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας. κοντά στον σταθμό Queens Town Road, η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία σε έναν δρόμο που είχε γίνει πρακτικά αδιάβατος, με το πεζοδρόμιο να έχει πλημμυρίσει, ιδιαίτερα κάτω από σιδηροδρομικές γέφυρες.

Τρία κόκκινα λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου, ο οδηγός ενός από τα οποία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το νερό είχε φθάσει στο πάτωμα του οχήματός του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε στο Twitter πως έλαβε περίπου 300 κλήσεις για απάντληση υδάτων στο νοτιοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office εξέδωσε “πορτοκαλί” συναγερμό για καταιγίδες στο Λονδίνο και στα περίχωρά του έως το βράδυ, όμως καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές αναμένονται έως και τη Δευτέρα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ορισμένες περιοχές στον νότο μπορεί να δουν έως και 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε μερικές ώρες τη νύχτα της Κυριακής.

