Κοινωνία

Κορονοϊός: Και με self test στα νησιά οι ανήλικοι 12-17 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η τροποποίηση της αεροπορικής οδηγίας. Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η δυνατότητα να ταξιδεύουν και με self test οι επιβάτες από 12 έως 17 ετών στις πτήσεις εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς τους νησιωτικούς προορισμούς δίδεται με τροποποίηση της αεροπορικής Οδηγίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), για τους ανήλικους από 12 έως 17 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιουλίου 2009) η υποχρέωση για επιβίβαση καλύπτεται και με βεβαίωση αρνητικού self test 24 ωρών.

Σε σχέση με την προϋπάρχουσα αεροπορική Οδηγία πτήσεων εσωτερικού από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικούς προορισμούς, που έχει διάρκεια και ισχύει έως την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, προστίθενται στις προϋποθέσεις για ταξίδια στην ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών και η δυνατότητα επιβίβασης με self test.

Όλες οι υπόλοιπες Οδηγίες πτήσεων προς τα νησιά παραμένουν ως έχουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πικρή ήττα και αποκλεισμός

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός οδηγός μηχανής

Σεισμός - Τσελέντης: με ανησυχούν τα ρήγματα στο Αιγαίο - φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)