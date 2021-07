Κόσμος

Ακάρ για τα Rafale: οι Έλληνες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα όπλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει το ισοζύγιο ισχύος με 3-5 μεταχειρισμένα αεροπλάνα Rafale, τονίζει ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, αυτή τη φορά με αφορμή τα ελληνικά Rafale.

Κατά την επίσκεψή του στο κέντρο επιχειρήσεων, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και τον Διοικητή Στρατιωτικών Δυνάμεων τόνισε ότι οι Έλληνες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα όπλων.

"Αγοράζουν αεροπλάνα, όπλα και εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξει το ισοζύγιο ισχύος με 3-5 μεταχειρισμένα αεροπλάνα Rafale. Επομένως, οι Έλληνες γείτονές μας δεν πρέπει να αναζητούν επιθετικές λύσεις. Περιμένουμε από αυτούς να αγωνιστούν για ειρηνικές και πολιτικές λύσεις και να συμβάλουν στις προσπάθειές μας για επίλυση των προβλημάτων" τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την αγορά των 18 Rafale, ο Ακάρ είπε: «Ειρήνη, ηρεμία. Πάντα λέμε στους Έλληνες γείτονές μας ότι είμαστε υπέρ της εξεύρεσης πολιτικών λύσεων για προβλήματα μέσω του διαλόγου. Οι Έλληνες γείτονές μας, από την άλλη πλευρά, δεν εγκατέλειψαν τις προκλητικές δηλώσεις τους και την επιθετική ρητορική τους, δεν τα παρατάνε».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επανέλαβε τις γνωστές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ενώ επέμεινε στην γραμμή για το Κυπριακό, δηλαδή στην «λύση» των δύο κρατών.

"Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει λύση με τις δοκιμασμένες μεθόδους των περασμένων 50 χρόνων. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι μια κοινωνία που απέρριψε το Σχέδιο Ανάν. Σε αυτό το σημείο, δεν έχει νόημα να σπαταλάμε χρόνο. Η ΤΔΒΚ και το Κράτος της Δημοκρατίας της Τουρκίας έλαβαν την απόφασή τους για αυτό το ζήτημα: «Δύο ανεξάρτητα, ισότιμα ??κράτη». Όλοι πρέπει να το αφομοιώσουν αυτό".





Πηγή: onalert.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πικρή ήττα και αποκλεισμός

Σεισμός - Τσελέντης: με ανησυχούν τα ρήγματα στο Αιγαίο - φόβοι για τσουνάμι (βίντεο)

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός οδηγός μηχανής