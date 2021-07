Life

Θεοφανία Παπαθωμά: Το πρώτο γύρισμα για την τρίτη σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες"

Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Οι «Άγριες Μέλισσες» επιστρέφουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1 με νέα ολοκαίνουργα επεισόδια που θα καθηλώσουν ξανά τους τηλεθεατές. Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει και όπως είναι γνωστό, το Διαφάνι θα μπει στην περίοδο της Χούντας.

Οι αλλαγές στα νέα επεισόδια θα είναι μεγάλες και μια μικρή γεύση μας έδωσε η Θεοφανία Παπαθωμά το πρωί της Τετάρτης. Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram την επιστροφή της Βιολέτας στο καφενείο και η αλλαγή στην εμφάνισή της είναι σίγουρα εντυπωσιακή.

