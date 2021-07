Πολιτική

Δένδιας: Τι συζήτησε με την ΥΠΕΞ του Λιβάνου

Την Ζέινα Ακάρ υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Λιβάνου, Υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας, Ζέινα Ακάρ, συναντήθηκε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, συζήτησαν σχετικά με τις ιδιαίτερα ανησυχητικές πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και την κατάσταση στη Συρία.

