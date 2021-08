Πολιτική

Φωτιά στην Αχαΐα - Χρυσοχοΐδης: Κατορθώσαμε να μην λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Ποια είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο. Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.



«Η σημερινή πολύ βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης προσπάθειας της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και όλων των δυνάμεων. Κατορθώσαμε να μη λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Την περιορίσαμε στις χθεσινές της διαστάσεις και είμαστε βέβαιοι ότι με τη μάχη που δίδεται ότι θα περιοριστεί περεταίρω» είπε σε έκατκτη ενημέρωση το πρωί της Κυριακής για την φωτιά στη Αχαΐα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Κυρίως κατορθώθηκε να δοθεί στην κυκλοφορία χθες βράδυ η νέα Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού πρώτα οι αστυνομικές δυνάμεις διασφάλισαν την ασφάλεια των οδηγών κυρίως στις σήραγγες όπου η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω του καπνού», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα επιχειρούν 294 πυροσβέστες με εφτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 77 οχήματα. Ενισχύουμε δυναμικά τις δυνάμεις της αεροπυρόσβεσης με εφτά ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Παράλληλα ενημέρωσε πως στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου σε συνεργασία με την Ασφάλεια της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται επισταμένη έρευνα για να βρεθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

«Η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν χθες άμεση σε όλα τα επίπεδα. Τα εναέρια μέσα, παρά τις πολλές πυρκαγιές που είχαμε χθες -στο Κρανίδι, στον Αλμυρό- ήταν παρόντα πάνω από την φωτιά. Το πρωτόκολλο της Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε και δύο μηνύματα από το 112 έφυγαν για την εκκένωση των περιοχών που κινδύνευαν. Η Ελληνική Αστυνομία, με υποδειγματικό και πειθαρχημένο τρόπο προχώρησε στις απομακρύνσεις των πολιτών από τους οικισμούς. “Στεγανοποίησε” με ασφάλεια τόσο τη νέα όσο και την παλιά Εθνική Οδό, αλλά κάθε κάθετο δρόμο που οδηγούσε στις πληγείσες περιοχές έτσι ώστε να μην υπάρξει κυκλοφοριακό πρόβλημα», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Το Λιμενικό με ελέγχους και σκάφη ήταν εκεί και απεγκλώβισε δεκάδες πολίτες από θαλάσσης. Το πυροσβεστικό πλοιάριο προσέγγισε από θαλάσσης την περιοχή και συνέδραμε στην επιβράδυνση της εξέλιξης στον αιγιαλό. Πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής μετακινήθηκαν και με ειδική πτήση της Γενικής Γραμματείας 30 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη και όλο το βράδυ επιχειρούν στον χώρο της πυρκαγιάς.

Το ΕΚΑΒ έστειλε κινητή μονάδα στην περιοχή και δύο μονάδες στο Αίγιο και οι υγειονομικές αρχές και τα Νοσοκομεία τέθηκαν σε άμεση επιφυλακή.

Οι Δήμοι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινητοποιήθηκαν άμεσα με υδροφόρες, με μηχανήματα, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη φιλοξενία των πληγέντων. Οι εθελοντικές μας ομάδες ήταν εκεί και από την πρώτη στιγμή και συντεταγμένα, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες τω πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλαν τα μέγιστα.

Η πολιτική και φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, δια του αρχηγού Στέφανου Κολοκούρη και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά ήταν στο πεδίο για να συντονίσουν, να οργανώσουν να εξασφαλίσουν μέσα και δυνάμεις.

Όλοι εμείς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εγώ προσωπικά, εδώ από το Συντονιστικό Κέντρο, μαζί με τους αρμόδιους αξιωματικούς βρισκόμαστε σε επιφυλακή. Δίνουμε το παρόν και διατηρούμε τον έλεγχο μιας πραγματικά εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης».

Αναφερόμενος στους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ο υπουργός σημείωσε: «Η σκέψη μας είναι με τους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους. Σε κάθε περίπτωση είναι εκατοντάδες οι περιουσίες που διασώθηκαν στη σώμα με σώμα μάχη των πυροσβεστών μας με τη φωτιά στους οικισμούς, ανάμεσα στις κατοικίες, σε όλη περιοχή. Είμαστε εδώ, είμαστε σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο, να διαχειριστούμε κάθε κρίση και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας σε κάθε ανάγκη».

