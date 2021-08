Πολιτική

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη - Μητσοτάκης: Εκτάκτως στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής

Η ενημέρωση για την εξέλιξη στα πύρινα μέτωπα και οι κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα.

Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι και ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βαρυμπόμπη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην Εύβοια, στη Μεσσηνία και στην Κω. Ο Πρωθυπουργόςμετέβη στοκαι ενημερώθηκε για τιςκαι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην, στηκαι στην

Όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι δυνάμεις έχουν ριχτεί στη μάχη στα πολλαπλά μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Αυτές τις δύσκολες ώρες προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επιστρέφει η Λίνα Μενδώνη

Επιπρόσθετα, στην Αθήνα επιστρέφει εκτάκτως η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη και της εγγύτητάς της στο τέως βασιλικό Κτήμα στο Τατόι. Η Λίνα Μενδώνη βρισκόταν στη Μύκονο, όπου θα εγκαινίαζε σήμερα στις 8.30 μμ. την έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου «Το Αρχιπέλαγος φλέγεται».

Τα μηνύματα των κομμάτων

«Τούτες τις δύσκολες ώρες κύριο μέλημα όλων μας να περιοριστεί η καταστροφή, μα πάνω από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη με τη φωτιά και την αμέριστη αλληλεγγύη μου στους πολίτες που δοκιμάζονται», καταλήγει.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς», σημείωναν πηγές του Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωναν: «Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στους πολίτες της περιοχής, που κινδυνεύουν και τους πυροσβέστες για την τεράστια μάχη που δίνουν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα», καταλήγει το σχόλιο πηγών του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, επικοινώνησε με τον Νίκο Χαρδαλιά, υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας του να κινητοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα και το προσωπικό για την κατάσβεση της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, έτσι ώστε να μην καταστραφούν περιουσίες και κυρίως να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Επίσης, στην περιοχή αυτή τη στιγμή βρίσκεται κλιμάκιο του ΚΚΕ, με τον βουλευτή Αν. Αττικής, Γιάννη Γκιόκα.

