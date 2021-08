Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Εγκλωβισμένοι πολίτες και καμένα σπίτια (εικόνες)

Εικόνες καταστροφής από την φωτιά. Σε απόγνωση οι κάτοικοι. Πολλές κλήσεις για εγκλωβισμένους. Εκκενώθηκαν οικισμοί.. Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Βαρυμπόμπη, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη καταστροφή τόσο στο δάσος όσο και σε σπίτια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη μέσα στη Βαρυμπόμπη όπου έφτασε και μέχρι την πλατεία. Στο συγκεκριμένο σημείο κατάφεραν να την αναχαιτίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά τα μέτωπα εξακολουθούν να είναι επικίνδυνα καθώς οι φλόγες πλησίασαν μέχρι το Ολυμπιακό χωριό και τους Θρακομακεδόνες, ενώ οι πυροσβέστες δημιούργησαν "ζώνη" και εντός του στρατοπέδου του Τατοΐου για να εμποδίσουν τα μέτωπα να πλησιάσουν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τις ζημιές που έχουν προκληθεί.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να γίνει αποτίμηση για όλες τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Για τις πυρκαγιές θα γίνει έκτακτη ενημέρωση στις 9 απόψε από τον κ. Χαρδαλιά.

Υπενθυμίζεται ότι στην πυρκαγιά της Αττικής έχουν εκκενωθεί η Βαρυμπόμπη, οι Αδάνες, το Μορτερό και οι Θρακομακεδόνες, ενώ σε επιφυλακή είναι όλες οι δυνάμεις για τυχόν και άλλες παρεμβάσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι.

Με αναπνευστικά προβλήματα έξι κάτοικοι και ένας πυροσβέστης με δύσπνοια

Με ήπια αναπνευστικά προβλήματα έξι κάτοικοι της περιοχής της Βαρυμπόμπης έχουν διακομιστεί στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και ένας πυροσβέστης με δύσπνοια έχει διακομιστεί στο ΓΝΑ 251.

Οι υγειονομικές δομές της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας το ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή βρίσκονται μια Κινητή Ιατρική Μονάδα, μία μηχανή, ένα όχημα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) και 9 ασθενοφόρα.

Απομακρύνθηκαν οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι -Εκκρεμούν τρεις αναφορές

Με ασφάλεια απομακρύνθηκαν οι περισσότεροι από τους πολίτες στη Βαρυμπόμπη που είχαν αναφέρει εγκλωβισμό σε διάφορα σημεία, λόγω της πυρκαγιάς, με τηλεφωνήματα στην Άμεση Δράση, ενώ επίσης όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πέρασε ο κίνδυνος και για αστυνομικούς που είχαν παγιδευτεί μαζί με πυροσβέστες σε σημείο κοντά στην πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό επρόκειτο για μία ομάδα ΔΙΑΣ που βρίσκονταν μαζί με πυροσβέστες στο συγκεκριμένο σημείο όπου όμως εκτονώθηκε η κατάσταση και πλέον μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς κίνδυνο.

Επίσης, από τις 14 αναφορές για εγκλωβισμούς παραμένουν ακόμη τρεις σε εκκρεμότητα χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Έκλεισε και πάλι η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας

Διακόπηκε και πάλι η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς Πειραιά και από το ύψος της Λυκόβρυσης προς Λαμία. Σημειώνεται πως πριν από μία ώρα είχαν δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Διακοπές κυκλοφορίας

Έπειτα από ανακοίνωση της Τροχαίας πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

-Τατοΐου από Λ. Κύμης έως την οδό Ερυθραίας

-Ερυθραίας από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης

-Τατοΐου από οδό Πάρνηθος (Ιπποκράτειος πολιτεία-Ταβέρνα Λάμπρος)

-Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά

-Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της Λυκόβρυσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ ο πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι και ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βαρυμπόμπη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην Εύβοια, στη Μεσσηνία και στην Κω. Ο Πρωθυπουργόςμετέβη στοκαι ενημερώθηκε για τιςπου βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βαρυμπόμπη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην, στηκαι στην

Όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι δυνάμεις έχουν ριχτεί στη μάχη στα πολλαπλά μέτωπα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Αυτές τις δύσκολες ώρες προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επιστρέφει η Λίνα Μενδώνη

Επιπρόσθετα, στην Αθήνα επιστρέφει εκτάκτως η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη και της εγγύτητάς της στο τέως βασιλικό Κτήμα στο Τατόι. Η Λίνα Μενδώνη βρισκόταν στη Μύκονο, όπου θα εγκαινίαζε σήμερα στις 8.30 μμ. την έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου «Το Αρχιπέλαγος φλέγεται».

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Βαρυμπόμπης και του οικισμού Αδάμες

Νέο μήνυμα από το 112 για γενική απομάκρυνση των κατοίκων της Βαρυμπόμπης και του οικισμού Αδάμες εστάλη πριν από λίγα λεπτά.

Το μήνυμα αναφέρει: «Αν είστε στη Βαρυμπόμπη ή στις Αδάμες εκκενώστε προς Θρακομακεδόνες για λόγους ασφαλείας».

Ήδη στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλή σημεία.

Εκκενώθηκε χωρίς προβλήματα η κατασκήνωση «Χαρούμενο Χωριό»

Στην εκκένωση της παιδικής κατασκήνωσης «Χαρούμενο Χωριό», που λειτουργεί σε χώρο της ΣΤΑ.ΣΥ. στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, προχώρησε στις 3 το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ειρήνη», από όπου τα παρέλαβαν οι γονείς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στην κατασκήνωση φιλοξενούνταν 64 παιδιά, 29 ομαδάρχες και 9 εργαζόμενοι. Λεωφορεία παρέλαβαν τα παιδιά, τα οποία συντεταγμένα και υπό τη συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. κατέφθασαν σε χώρο στάθμευσης του σταθμού της Γραμμής 1 «Ειρήνη». Από εκεί οι γονείς, που είχαν ήδη ενημερωθεί, παραλαμβάνουν τα παιδιά τους.

Η κατασκήνωση εκκενώθηκε και από τους εργαζόμενους, αλλά και ομαδάρχες, που είχαν παραμείνει εθελοντικά ως ομάδες πυρασφάλειας, με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Οι 102 συνολικά διαμένοντες στην κατασκήνωση είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους.

«Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. ευχαριστεί την ΕΛ.ΑΣ., την Π.Υ. και τους εργαζόμενους στην κατασκήνωση για την πολύτιμη συνδρομή τους στην επιτυχημένη έκβαση της επιχείρησης απομάκρυνσης των παιδιών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη σύσκεψη - Κίνδυνος για την ηλεκτροδότηση της Αν. Αττικής

Έκτακτη σύσκεψη για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι, καθώς ανακύπτει κίνδυνος για την ηλεκτροδότηση της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικά κυκλώματα του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή το διπλό κύκλωμα 400 kV, μεταξύ ΚΥΤ Αγίου Στέφανου και ΚΥΤ Αχαρνών, και το κύκλωμα 150 kV Άγιος Στέφανος-Χαλκηδόνα-Ολυμπιακό Χωριό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τροφοδοσία της Ανατολικής Αττικής να τίθεται σε κίνδυνο.

Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 18.30, θα συμμετέχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό από το προσωπικό του προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές όσο διαρκεί το φαινόμενο.

Η εκτίμηση του meteo του Αστεροσκοπείου για τη δασική πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης

Η δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Βαρυμπόμπης στους πρόποδες της Πάρνηθας, εκδηλώθηκε παράλληλα με τη σημαντική επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος), γεγονός που έδρασε καταλυτικά, ώστε η πυρκαγιά να αποκτήσει διαστάσεις και ο έλεγχος της να καταστεί δύσκολος, σύμφωνα με την εκτίμηση των ερευνητών του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως επισημαίνουν, η διαθέσιμη καύσιμη ύλη είναι ακραία ξηρή, συμβάλλοντας στην εξάπλωση των πύρινων μετώπων και στην ανάπτυξη υψηλού θερμικού φορτίου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αναμένουν μικρή βελτίωση των συνθηκών από αργά το απόγευμα (19:00-20:00). Η βελτίωση αυτή συνδέεται με την ανάκαμψη της υγρασίας της καύσιμης ύλης, καθώς θα υποχωρούν οι μέγιστες θερμοκρασίες και η υγρασία θα αυξάνεται. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η ευφλεκτότητα θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που θα συνεχίσει να ευνοεί την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά είναι ορατός και από τις κάμερες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην Πεντέλη, οδηγώντας μάλιστα σε πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας 2,5 βαθμών Κελσίου στον μετεωρολογικό σταθμό της Πεντέλης.

