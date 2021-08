Πολιτική

Φωτιές: Ενημέρωση Χαρδαλιά για τα πύρινα μέτωπα (βίντεο)

Έκτακτη ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για τις φωτιές που μαίνονται στην χώρα.



Έκτακτη ενημέρωση πραγματοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς για την εξέλιξη των σημερινών πυρκαγιών και ιδιαίτερα για την φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Βαρυμπόμπης.

Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να γίνει αποτίμηση για όλες τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι και ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βαρυμπόμπη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην Εύβοια, στη Μεσσηνία και στην Κω. Ο Πρωθυπουργόςμετέβη στοκαι ενημερώθηκε για τιςκαι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων στην, στηκαι στην