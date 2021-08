Πολιτική

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη – Καραμανλής: Άμεση καταγραφή των ζημιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των καταστροφών μετά τις πυρκαγιές στη Βαρυμπόμπη, υπόσχεται ο Υπουργός Μεταφορών.

«Η καταστροφή από τη φωτιά στην Βαρυμπόμπη και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, μας προκαλούν μεγάλη θλίψη. Όμως οι ανθρώπινες ζωές προστατεύθηκαν και γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε τεράστια ευγνωμοσύνη προς τους πυροσβέστες μας, τα σώματα ασφαλείας και όλους τους εθελοντές που σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες μάχονται στα πύρινα μέτωπα» τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

«Το υπουργείο μας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα προχωρήσει στην άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό και θα σταθεί δίπλα σε όλους τους πληγέντες. Ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες, όσο η χώρα μας δοκιμάζεται από τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες» καταλήγει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η καταστροφή από τη φωτιά στην Βαρυμπόμπη και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μας προκαλούν μεγάλη θλίψη.

1/4 pic.twitter.com/LrHImhKnhs — Κώστας Καραμανλής (@karamanlis_k) August 4, 2021

Το Υπουργείο μας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα προχωρήσει στην άμεση καταγραφή των ζημιών, ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό και θα σταθεί δίπλα σε όλους τους πληγέντες.

3/4 — Κώστας Καραμανλής (@karamanlis_k) August 4, 2021

Ας είμαστε όλοι σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες, όσο η χώρα μας δοκιμάζεται από τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες.

4/4 — Κώστας Καραμανλής (@karamanlis_k) August 4, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Βελτιωμένη και αποκαρδιωτική η εικόνα της πυρκαγιάς (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο με θρίαμβο στα ημιτελικά