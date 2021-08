Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Μέσι ετοιμάζεται για Παρίσι

Τι έγραψε στο Twitter ο Καλίφα Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, ο μικρότερος αδελφός του εμίρη του Κατάρ.



Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κάθε ώρα που περνάει όλο και πιο κοντά στην Παρί Σεν Ζερμέν...

«Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επίσημα. Η ανακοίνωση αργότερα», έφτασε στο σημείο να γράψει στο Twitter ο Καλίφα Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, ο μικρότερος αδελφός του εμίρη Ταμίν Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί, ιδιοκτήτης του γαλλικού συλλόγου, δημοσιεύοντας ένα φωτομοντάζ του Αργεντινού άσου με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας και μάνατζερ του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, αναμένεται στο Παρίσι και, από σήμερα έως αύριο, θα πρέπει να καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες του διετούς συμβολαίου, με οψιόν και για έναν τρίτο χρόνο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική έκδοση της ισπανικής εφημερίδας Mundo Deportivo.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Λιονέλ Μέσι και ξεκίνησε η φημολογία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Αργεντινού σούπερ σταρ. Ο γαλλικός και διεθνής Τύπος θεωρεί, πάντως, δεδομένη την μετακίνηση του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ ο διεθνής άσος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια με την ομάδα του Παρισιού, η οποία του προσφέρει ετήσιες αποδοχές στα 35 εκατ. ευρώ, τα οποία με μπόνους επίτευξης στόχων, μπορούν να φθάσουν και τα 50 εκατ. ευρώ!

Ο Μέσι αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο Παρίσι για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τη νέα του ομάδα. Κομβικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής μεταγραφής διαδραμάτισε ο Νεϊμάρ, ο οποίος ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

