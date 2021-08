Παράξενα

Κρήτη: Ταραξίες σε πτήση κάνουν διακοπές στο… κρατητήριο!

Μεγάλη αναστάτωση στην διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και μετά την άφιξη τους, προκάλεσαν οι δύο τουρίστες.

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλα προβλήματα στην διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους από την Γερμανία προς το Ηράκλειο, προκάλεσαν δύο νεαροί Ολλανδοί 26 και 23 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουριστες, αρνούντο να φορέσουν την μάσκα τους, έπιναν αλκοόλ και έκαναν τέτοιο σαματά που ανάγκασαν τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να ενημερώσει τις αρχές στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Έτσι μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος στον «Ν. Καζαντζάκη» οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς αερολιμένα, ξεκινώντας τις διακοπές τους από τα….κρατητήρια.

Πηγή: flashnews.gr

