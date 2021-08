Αθλητικά

Αλέξανδρος Παπαναστασίου - Πόλο: Κάηκε το σπίτι του την ώρα της πρόκρισης στον τελικό του Τόκιο

Ο διεθνής πολίστας πανηγύριζε, αμέριμνος, την πρόκριση στον τελικό του ολυμπιακού τουρνουά στο Τόκιο.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, στην Αγία Άννα στην Εύβοια, την ώρα που ο διεθνής πολίστας, πανηγύριζε την πρόκριση στον τελικό του ολυμπιακού τουρνουά στο Τόκιο.

Ο διεθνής αθλητής δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή πως το σπίτι της οικογένειάς του στην είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω social media από τον πατέρα του και βετεράνο πολίστα με τρεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς και 6η θέση σε αυτούς του 1996 στην Ατλάντα, Τάσο Παπαναστασίου.

«Και τώρα ας μου πει κάποιος, όταν την ίδια στιγμή που η φωτιά μπαίνει στο σπίτι σου στην Αγ. Άννα, ο γιος κερδίζει μετάλλιο στο Τόκιο, κλαις από χαρά ή από λύπη;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

View this post on Instagram A post shared by Tassos Papanastasiou (@tassospapanastasiou)

