Φωτιές - Αρχαία Ολυμπία: Το πρώτο δέντρο στα καμμένα (εικόνες)

Η εικόνα από την Αρχαία Ολυμπία που έγινε viral σε λίγες ώρες.

Aνάσα αισιοδοξίας, μέσα στο χάος των ημερών και τις φωτιές, δίνει μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δύο 15χρονα παιδιά, ο Βασίλης Παπαϊωάννου και ο Γιώργος Γαλάννης φυτεύουν συμβολικά το πρώτο δέντρο στον καμμένο λόφο Γαλανή.

Τη φωτογραφία "τράβηξε" ο πατέρας του ενός, Χρήστος Παπαϊωάννου και έκτοτε, το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.

Την εικόνα συνόδευε η ανάρτηση της μητέρας του παιδιού: "Το πρώτο δέντρο από δύο 15χρονα παιδιά. Αρχαία Ολυμπία. Παπαϊωάννου Βασίλης, Γαλάννης Γιώργος. Παρακαλούμε μην μας το πειράξετε, θέλουμε να θυμόμαστε αυτήν την ημέρα που είναι και Μεταμόρφωση του Σωτήρος!!!".

(Copyright: Χρήστος Παπαϊωάννου)

