Τσεχία: Επίθεση με αυγά κατά του πρωθυπουργού Μπάμπις (βίντεο)

Επίθεση με αυγά δέχθηκε ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας.



Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Προυουχόνισε, όχι μακριά από την Πράγα, μετέδωσε το τσεχικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων CTK. Σωματοφύλακες του επικεφαλής της κυβέρνησης τον μετέφεραν σε κοντινό καφέ.

Ο κ. Μπάμπις είπε στο τσεχικό δίκτυο CNN Prima News ότι τα πρόσωπα που του επιτέθηκαν εναντιώνονται στα μέτρα της κυβέρνησης για την αναχαίτιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. «Με χτύπησαν στο κεφάλι – και μια νεαρή χτυπήθηκε από ποτήρι μπίρας».

Πριν εμφανιστεί ο Τσέχος πρωθυπουργός, επικριτές του είχαν ήδη ζωγραφίσει εκατοντάδες λευκούς σταυρούς στο οδόστρωμα, για να τιμήσουν όπως είπαν τη μνήμη των 30.300 και πλέον θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Τσεχία.

Πάντως, δημοσκόπηση φέρει το κόμμα ANO του κ. Μπάμπις να προηγείται στις προθέσεις ψήφου: πιστώνεται το 26%, έναντι 21,5% της συμμαχίας φιλελευθέρων-συντηρητικών SPOLU. Η συμμαχία των Πειρατών και του Κόμματος των Δημάρχων αναμένεται να καταλάβει την τρίτη θέση, με το 20%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή του ινστιτούτου Median σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.078 προσώπων ηλικίας 18 ετών και άνω από την 1η ως την 31η Ιουλίου.

Οι εκλογές στην Τσεχία θα διεξαχθούν την 8η και 9η Οκτωβρίου.

