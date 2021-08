Κοινωνία

Κολωνός: Ληστεία με πυροβολισμούς σε φούρνο

Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του φούρνου, καθώς δέχτηκα τα πυρά του δράστη. Προσήχθη στην ΓΑΔΑ ένας ύποπτος.



Ληστής εισέβαλε σε αρτοποιείο στον Κολωνό, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη, άρπαξε την ταμειακή μηχανή και εξαφανίστηκε.

Αστυνομικοί μετά από έρευνες προσήγαγαν ένα άτομο το οποίο οδηγήθηκε στα κεντρικά της ΓΑΔΑ και εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει σχέση με την υπόθεση, ενώ ο τραυματίας διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το αιματηρό περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε στις 08:30 το πρωί όταν ο δράστης μπήκε στο αρτοποιείο επί της οδού Βορείου Ηπείρου 55. Οπλισμένος με πιστόλι ζήτησε από τον ιδιοκτήτη τα χρήματα. Το θύμα πιθανόν αντέδρασε και τότε ο ληστής τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον και στην συνέχεια άρπαξε τη μηχανή.

Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν έναν ύποπτο και να τον προσαγάγουν προκειμένου να δουν αν σχετίζεται με την αιματηρή εισβολή στο αρτοποιείο του Κολωνού.