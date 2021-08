Κοινωνία

Άλσος Φινόπουλου: σύλληψη αλλοδαπού για απόπειρα εμπρησμού

Πως κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τον άνδρα. Πως είχε προσπαθήσει να βάλει φωτιά στο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας.



Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού στο άλσος Φινόπουλου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία:

«Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 7-8-20201, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών (Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής), αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν εντός του άλσους Φινοπούλου στην Αθήνα, έκριναν ύποπτο τον ανωτέρω που έφερε σακίδιο πλάτης επιμελώς κρυμμένο. Άμεσα προσέγγισαν το άτομο και προέβησαν σε έλεγχο αυτού. Διαπίστωσαν ότι κρατούσε αναπτήρα και άδειο πακέτο τσιγάρα με εμφανή ίχνη καύσης, ενώ σε παρακείμενη ρίζα δέντρου βρίσκονταν κομμάτια από χαρτοπετσέτες.

Σε επακόλουθο έλεγχο στο σακίδιο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια φιτίλια από χαρτί και ένα μικρό κομμάτι αλουμινόχαρτου, όλα με εμφανή ίχνη καύσης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

