Εθνική Πόλο: οι διεθνείς δώρισαν το μισό πριμ του Μαρινάκη στους πυρόπληκτους

Οι αργυροί Ολυμπιονίκες αποφάσισαν ομόφωνα να προσφέρουν 100.000 ευρώ από το πριμ που τους πρόσφερε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, στους πυρόπληκτους.

Την απόφαση των διεθνών να μοιράσουν το μισό ποσό από το πριμ των 200.000 ευρώ που θα δώσει στους πολίστες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, στους πυρόπληκτους, έκανε γνωστή ο αρχηγός της, Γιάννης Φουντούλης.

Η απόφαση όπως έκανε γνωστό ο «κάπτεν» της Εθνικής ήταν ομόφωνη, δείγμα του χαρακτήρα τους και της σκέψης τους προς τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές που καίνε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως σε Εύβοια, Πελοπόννησο, αλλά και νωρίτερα στην Αττική.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρινάκη μέσα από την καρδιά μας για την τόσο γενναιόδωρη κίνηση του και με αίσθημα ευθύνης και αναλογιζόμενοι τις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας, θεωρούμε χρέος μας βοηθήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας, δωρίζοντας το μισό ποσό στους πυρόπληκτους. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Ελληνες για τη στήριξη που λάβαμε όλες αυτές τις ημέρες και ελπίζουμε να τους κάναμε υπερήφανους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Φουντούλης.

