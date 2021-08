Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: Επεκτείνεται το lockdown

Η μετάλλαξη Δέλτα επεκτείνει το lockdown στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, τη Νέα Νότια Ουαλία.

Στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, τη Νέα Νότια Ουαλία, ανακοινώθηκε σήμερα ότι το lockdown θα επεκταθεί στην πόλη Τάμγουερθ, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι η πιο μολυσματική παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού μπορεί να εξαπλώθηκε από το Σίδνεϊ στην επαρχία.

Η πολιτειακή πρωθυπουργός Γκλάντις Μπερετζίκλιαν ανακοίνωσε την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην αγροτική αυτή κοινότητα καθώς άνθρωποι που έχει επιβεβαιωθεί πως μολύνθηκαν μετέβησαν από το Σίδνεϊ στην Τάμγουερθ, περίπου 414 χιλιόμετρα βορειοδυτικά, χωρίς να έχουν λάβει άδεια από τις αρχές.

«Προληπτικά, οι ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας υγείας συνέστησαν να επιβάλλουμε λοκντάουν στην Τάμγουερθ για μια εβδομάδα», εξήγησε η κυρία Μπερετζίκλιαν σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ.

Αξιωματούχοι παρότρυναν επίσης τους πολίτες στην περιοχή Μπάιρον Μπέι να εμβολιαστούν, καθώς ένας άνδρας μετέβη από το Σίδνεϊ, επίκεντρο του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Αυστραλία, στον τουριστικό αυτόν προορισμό, 767 χιλιόμετρα προς βορρά.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, στη Νέα Νότια Ουαλία διαγνώστηκαν 283 κρούσματα του νέου κορονοϊού, από 262 την προηγουμένη.

Οι αρχές στην πολιτεία δυσκολεύονται να ανακόψουν την εξάπλωση της πιο μολυσματικής παραλλαγής Δέλτα, παρά το γεγονός ότι επιβάλλεται λοκντάουν για έβδομη συναπτή εβδομάδα.

Η γειτονική πολιτεία Βικτόρια απεναντίας ανακοίνωσε πως τα περιοριστικά μέτρα θα χαλαρώσουν, καθώς διαγνώστηκαν 11 κρούσματα του SARS-CoV-2, ισάριθμα με την προηγουμένη.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί ήρθαν σε επαφή με άλλα πρόσωπα στην κοινότητα, πάντως ο πολιτειακός πρωθυπουργός Ντάνιελ Άντριους ανήγγειλε πως το λοκντάουν στη Βικτόρια, εκτός της πρωτεύουσάς της, θα αρθεί σήμερα. Η Μελβούρνη θα παραμείνει στο έκτο κατά σειρά λοκντάουν από την εκδήλωση της πανδημίας ως τουλάχιστον τη 12η Αυγούστου.

Στην Μπρίσμπεϊν, πρωτεύουσα της πολιτείας Κουίνσλαντ, οι αρχές εντόπισαν τέσσερα κρούσματα που οφείλονταν σε εντόπια μετάδοση την πρώτη ημέρα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, βάλλεται με ολοένα περισσότερη σφοδρότητα για την αργή πρόοδο της εκστρατείας ανοσοποίησης. Μόλις το 22% των Αυστραλών ηλικίας 16 ετών και άνω έχει εμβολιαστεί πλήρως ως σήμερα.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Newspoll που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας The Australian και δημοσιεύθηκε σήμερα υποδεικνύει πως η δημοτικότητά του έχει πλέον υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την εκδήλωση της πανδημίας, στο 47% (–4%).

Ο κ. Μόρισον είχε πολύ υψηλή δημοτικότητα τον Απρίλιο του 2020 (85%), καθώς οι αρχές μπόρεσαν να διατηρήσουν –συγκριτικά– υπό έλεγχο την πανδημία.

Ως αυτό το στάδιο, ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει τους 939 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 36.250 κρουσμάτων του SARS-CoV-2. Στα θύματα προστέθηκε σήμερα μια γυναίκα πάνω από 90 ετών που υπέκυψε το τελευταίο 24ωρο στο Σίδνεϊ.

Η παρατεταμένη επιβολή περιοριστικών μέτρων στην πολυπληθέστερη αυστραλιανή πόλη αναμένεται να προκαλέσει ύφεση της οικονομίας το τρέχον τρίμηνο, προέβλεψε τον περασμένο μήνα ο αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζος Φράιντενμπεργκ.

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία, όπου έχει να διαγνωστεί κρούσμα του νέου κορονοϊού οφειλόμενο σε μετάδοση στην κοινότητα από τον Φεβρουάριο, ανακοινώθηκε σήμερα ότι 11 από τα 21 μέλη του πληρώματος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Rio De La Plata, που πλέει στα ανοικτά των βόρειων ακτών της χώρας, επιβεβαιώθηκε πως έχουν προσβληθεί.

Προληπτικά, 94 λιμενεργάτες που ανέβηκαν στο πλοίο όσο ήταν δεμένο σε νεοζηλανδικό λιμάνι ειδοποιήθηκαν να υποβληθούν σε τεστ και να μην προσέλθουν στην εργασία τους προτού να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.