Στην Τσέλσι ο Λουκάκου

Απομένουν μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της πολύκροτης μεταγραφής.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ρομέλου Λουκάκου από την Ίντερ στην Τσέλσι. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι άνθρωποι των δύο συλλόγων δουλεύουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, ύψους περίπου 115. εκατ. ευρώ, ενώ ο Βέλγος επιθετικός περνάει από ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία, ώστε να είναι έτοιμος να υπογράψει άμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσό της τάξης των τεσσάρων έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα καταλήξει στα ταμεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βάσει της συμφωνίας της με τους «νερατζούρι» από το 2019, όταν ο Λουκάκου μεταγράφηκε στην ιταλική ομάδα.

