Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)

Ποιες είναι οι πέντε περιοχές στην Ελλάδα με το μεγαλύτερο ιικό φορτίο. Τι είπε για την 20χρονη που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ. Γιατί τον φοβίζουν οι επόμενες 15 ημέρες.

«Παρά το ότι έχουμε αύξηση στα κρούσματα, δεν υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο ΕΣΥ. Οι άνθρωποι που χάνουν καθημερινά την μάχη είναι ανεμβολίαστοι και μεγάλης ηλικίας», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, προσθέτοντας ότι οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν για να προστατευθούν.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Καθ. Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης απαντώντας σε ειρά ερωτημάτων είπε ότι «το πρόβλημα με τις μεταλλάξεις είναι σημαντικό για εμάς, καθώς οι μεταλλάξεις σημαίνουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, με αύξηση κρουσμάτων, που σημαίνει περισσότερες διασωληνώσεις και περισσότερους θανάτους», προσθέτοντας ότι «τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά στις μεταλλάξεις».

«Στο προηγούμενο κύμα είχαμε κατά μέσο όρο το 20% των κρουσμάτων να καταλήγει στο νοσοκομείο, όμως σε αυτό το κύμα το ποσοστό κυμαίνεται από 5% έως 8%, γεγονός που σημαίνει λιγότερες διασωληνώσεις και λιγότερους θανάτους. Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται αύξηση στους θανάτους», συμπλήρωσε ο κ .Τζανάκης.

Επεσήμανε ότι «περίπου το σύνολο των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε στην Εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, διασωληνωμένη μια 20χρονη κοπέλα, η οποία φυσικά είναι ανεμβολίαστη».

«Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη, Ίος και Νάξος είναι οι πέντε περιοχές με το μεγαλύτερο ιικό φορτίο αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα, βάσει του πληθυσμού τους και της μεταδοτικότητας του ιού, καθώς υπάρχει καταστρατήγηση των μέτρων προστασίας και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ και οι ιερείς δεν συμβάλλουν στο να παροτρύνουν τους πιστούς να εμβολιαστούν, μη υπακούοντας στα κελεύσματα της Ιεράς Συνόδου», είπε ο κ. Τζανάκης.

Ο Καθηγητής υπογράμμισε ότι «εμένα με προβληματίζει τις θα γίνει αυτή και την επόμενη εβδομάδα του Αυγούστου, με τα πάρτι και τις εκδηλώσεις. Δεν με προβληματίζει τόσο πολύ τι θα γίνει όταν γυρίσουν από τις διακοπές στα αστικά κέντρα, διότι τότε θα έχουν σταματήσει τα πάρτι και οι συναθροίσεις».

«Στην Κρήτη, σε ότι αφορά τις ΜΕΘ, είναι καλυμμένο το 90% των κλινών που μπορούμε να αναπτύξουμε για κλίνες Covid-19 στο νησί. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στην Κρήτη θα ζήσουμε εικόνες που είχαμε στο Μπέργκαμο, δεν θα έχουμε που να βάλουμε τους διασωληνωμένους. Στο ΠΑΓΝΗ μπορούμε να αναπτύξουμε 80-90 κλίνες. Έχουμε τρία επίπεδα και αυτήν την στιγμή έχουμε αναπτύξει τρίτη κλινική Covid-19, που δεν είχαμε ανοίξει σε προηγούμενα κύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις φωτιές και το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού είπε ότι «στις φωτιές τι έχουμε συνωστισμό τόσο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και στην διάρκεια εκκένωσης μιας περιοχής», καλώντας τους πολίτες «ακόμη και όταν μετακινούνται να φύγουν με το πλοίο, να φορούν μάσκες».

Σε ότι αφορά τις φωτιές, την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και τα αιωρούμενα σωματίδια, ο κ. Τζανάκης συνέστησε την χρήση μάσκας καλής ποιότητας, λέγοντας ότι «από την φωτιά στην Αττική και την ρύπανση του αέρα, κάθε κάτοικος του Λεκανοπεδίου, μέσω της αναπνοής είναι σαν να κάπνισε ένα πακέτο τσιγάρα».

