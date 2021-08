Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: οι δυνάμεις που επιχειρούν σε κάθε μέτωπο

Χιλιάδες πυροσβέστες, μαζί με τις αποστολές από διάφορα Κράτη, δίνουν μάχη στα μέτωπα και στις αναζωπυρώσεις. Πόσο εναέρια μέσα επιχειρούν και που.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική, Βόρεια Εύβοια, Ηλεία και Λακωνία:

Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 5η Αυγούστου, στην Πάρνηθα, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από τη Γαλλία με 42 πυροσβέστες, από το Κατάρ με 65 πυροσβέστες και 5 οχήματα και από το Κουβέιτ 40 πυροσβέστες και 6 οχήματα. ,Επίσης στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Η δασική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 873 πυροσβέστες με 50 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 229 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Κύπρο 40 πυροσβέστες με 2 οχήματα, από Ουκρανία 100 πυροσβέστες, από Σερβία 39 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ασθενοφόρο, από Ρουμανία 108 πυροσβέστες με 21 οχήματα, από τη Σλοβακία 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα και από Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων τριών (3) Ε/Π από Σερβία, δύο (2) Ε/Π από Ελβετία, ενός (1) της Ελληνικής Αεροπορίας Στρατού, δύο (2) Ε/Π της Αιγυπτιακής Αεροπορίας Στρατού και ενός (1) Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας και στη Γορτυνία Αρκαδίας, επιχειρούν 313 πυροσβέστες, με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 101 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από τη Τσεχία και 21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία (3) Ε/Π και εννέα (9) Α/Φ συμπεριλαμβανομένων ενός (1) Α/Φ της Κροατίας και ενός (1) Α/Φ της Ισπανίας. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 3η Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας, επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα. Επίσης επιχειρούν ένα (1) Ε/Π και ένα (1) Α/Φ, ενώ συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στα περισσότερα μέτωπα όλων των πυρκαγιών, συνδρομή στα πεζοπόρα τμήματα παρέχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

