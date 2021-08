Κοινωνία

Γλυφάδα: βρέθηκε οπλοστάσιο σε δύο σπίτια

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, μετά από αξιοποίηση πληροφορίων. Καλάσνικοφ και εκατοντάδες σφαίρες είναι μεταξύ των ευρημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, «συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 6-8-2021 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, δύο ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα) για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην ανωτέρω υπηρεσία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο οικίες στη Γλυφάδα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με 136 φυσίγγια διαμετρήματος 7.62 mm.,

κυνηγετική μονόκανη καραμπίνα,

μη λειτουργικό πιστόλι,

μη λειτουργικό αυτοσχέδιο τυφέκιο και

19 κυνηγετικά φυσίγγια

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

