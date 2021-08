Πολιτική

Χαρδαλιάς για φωτιές: Η παραίτηση μου είναι στο συρτάρι του Πρωθυπουργού

Αντιμετωπίσαμε 586 φωτιές σε 8 ημέρες, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τι απαντά στις καταγγελίες για τα εναέρια μέσα στην Εύβοια και στο αίτημα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές που κατακαίουν τη χώρα ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, έκανε λόγο για πρωτοφανή συγκυρία στην ιστορία της Πυροσβεστικής. Όπως τόνισε, είχαμε 586 πυρκαγιές σε οκτώ ημέρες, ενώ μεταξύ άλλων έδωσε εξηγήσεις και για τον τρόπο που λειτούργησαν τα εναέρια μέσα.

Η εικόνα των πυρκαγιών είναι πολύ βελτιωμένη. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή, τόνισε στην αρχή της ενημέρωσης.

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ειδική αναφορά στον χειριστή μπουλντόζας στη Φωκίδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του παίρνοντας μέρος στην κατάσβεση πυρκαγιάς και σημείωσε ότι τα μέτωπα στην Εύβοια, είναι μεν σε ύφεση, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τα εναέρια μέσα λόγω του πυκνού καπνού. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μεγάλη πολυεθνική βοήθεια που δίνει το παρών στα μέτωπα της Εύβοιας.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας απάντησε και στην κριτική των κατοίκων της Εύβοιας ότι το μέτωπο στην περιοχή τους υποτιμήθηκε, με δεδομένο επιπλέον ότι υπήρχαν ήδη τα μεγάλα μέτωπα στην Αττική και την Ηλεία. «Αντιμετωπίσαμε μέσα σε μία ημέρα 99 πυρκαγιές, όλος ο μηχανισμός ήταν κινητοποιημένος, δεν υποτιμήθηκε τίποτα και κανένα μέτωπο». Πρόσθεσε ότι την 1η Αυγούστου ανακλήθηκαν και όλες οι άδειες στην πυροσβεστική.

Ερωτηθείς για την κριτική στο πρόσωπό του από την αντιπολίτευση, απάντησε ότι οι παραιτήσεις όλων των στελεχών της κυβέρνησης είναι στο συρτάρι του πρωθυπουργού. «Πάντα είχα την αίσθηση του καθήκοντος. Δεν θέλω να κάνω καριέρα πολιτικού, δεν θα είμαι υποψήφιος κάπου. Μοιράστηκα ένα όραμα με τον πρωθυπουργό. Παραμένω κρατικός λειτουργός», είπε και εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά πρόσθεσε ότι «για μας κάθε σπίτι που χάνεται είναι μια τραγωδία, μια μαχαιριά στην καρδιά. Δώσαμε τη μεγαλύτερη μάχη. Την ώρα της μάχης δεν πυροβολούν τους μαχητές. Και λέω ότι οι απώλειες είναι από την πλευρά των μαχητών και όχι των πολιτών».

Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πρόκληση και σημείωσε ότι όταν τελειώσει η κρίση θα γίνει έρευνα σε όλα τα επίπεδα. Απέκρουσε την κριτική για τη διαχείριση των μέσων πυρόσβεσης, λέγοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα πλέον ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει το συντονιστικό κέντρο πού βρίσκονται τα μέσα και να καθοδηγούνται εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. «Αντιμετωπίσαμε παθογένειες δεκαετιών μέσα σε δύο χρόνια», είπε και σημείωσε ότι το 112 δεν στέλνει απλά ένα μήνυμα, αφού η απόφαση να το στείλεις μπορεί να σώσει αν είναι σωστή, αλλά και να σκοτώσει, αν είναι λάθος. «Πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα, να υπάρχει ασφαλής οδός διαφυγής, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η εκδήλωση των πυρκαγιών και τα χρονικά δεδομένα μπορούν να δημιουργούν εύλογες απορίες, έπρεπε να δώσουμε μάχη να μη χαθεί η Αρχαία Ολυμπία, να μη χαθούν ζωές στη Βαρυμπόμπη».

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, ο κ.Χαρδαλιάς είπε ότι οι μάχες δίνονταν μέσα στους οικισμούς, μέσα στα σπίτια με κύριο μέλημα να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Οταν ένα μεγάλο μέτωπο μπει σε ένα δάσος πρέπει να το εκτρέψουμε, να το σταματήσουμε. Ερωτηθείς για τη «συγγνώμη» του πρωθυπουργού είπε ότι όλοι νιώθουμε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη στους ανθρώπους που έχασαν το βιος τους. «Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημενοι από μια τέτοια καταστροφή. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη και οι απώλειες ήταν απώλειες μαχητών, όχι πολιτών».





