Κατάταξη UΕΦΑ: όλο και πιο δύσκολα για την Ελλάδα

Η ισοπαλία του ολυμπιακού πρόσθεσε μερικούς βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας μας, αλλά η Νορβηγία ξέφυγε και η Σουηδία πλησιάζει επικίνδυνα.

Στην 20ή θέση της κατάταξης που διατηρεί η UEFA, παρέμεινε η Ελλάδα μετά την ισοπαλία 2-2 του Ολυμπιακού στην Βουλγαρία με την Λουντογκόρετς, αποτέλεσμα που πρόσθεσε στην ελληνική συγκομιδή 125 βαθμούς. Αντίθετα, η Νορβηγία που βρίσκεται στην 19η θέση, ξέφυγε σημαντικά μετά την νίκη-πρόκριση της Ρόζενμποργκ, ενώ... επικίνδυνα πλησιάζει και η Σουηδία.

Πλέον, η Νορβηγία έχει 21.750 βαθμούς με τρεις ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 21.450 βαθμούς με δύο ομάδες και η Σουηδία, που βρίσκεται στην 21η θέση, έχει 20.375 και τρεις ομάδες.

Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να φτάσει τουλάχιστον στην 17η θέση (εκεί που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία με 22.000 και πέντε ομάδες), από την αγωνιστική περίοδο 2023/24, θα δει τον πρωταθλητή της να αρχίζει τις ευρωπαΪκές του υποχρεώσεις από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος της τελικής βαθμολογίας, καθώς και ο Κυπελλούχος Ελλάδας, θα αρχίζουν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

