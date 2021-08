Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο τοπικό lockdown σε Ζάκυνθο και Χανιά

Μέχρι πότε παρατείνεται η ισχύς των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

"Παρατείνεται η ισχύς των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα μέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Χανίων, μετά την αξιολόγηση εκ νέου των επιδημιολογικών δεδομένων από την υποεπιτροπή των Λοιμωξιολόγων και την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοΐου Covid-19 στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο σε εβδομαδιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που ισχύουν είναι τα κάτωθι:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 18 Αυγούστου και ώρα 6:00.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και σε όλη την επικράτεια, απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, με φυσική παρουσία πλήθους άνω των είκοσι (20) ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο. Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω εκδήλωση".

