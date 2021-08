Κοινωνία

Φωτιά στην Μάνδρα

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο Όρος Πατέρα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην τοποθεσία Γκίνη του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής, στις παρυφές του όρους Πατέρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοποθεσία Γκίνη δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2021

Αυτή τη στιγμή, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

