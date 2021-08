Παράξενα

Ρόδος: παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα, στο οποίο τραυατίστηκε ελλαφρά, όμως...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου για τη διαπίστωση των συνθηκών θανάτου ενός 56χρονου Έλληνα, ξενοδοχοϋπαλλήλου, από καρδιακή ανακοπή δύο ημέρες μετά από τροχαίο ατύχημα.

Πιο συγκεκριμένα την 7η Αυγούστου 2021 και ώρα 21.00 ο 56χρονος που εργαζόταν ως υπεύθυνος πύλης σε ξενοδοχειακή μονάδα της Ιξιάς ενώ βγήκε στο δρόμο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και για να επιτρέψει σε λεωφορείο να εξέλθει της μονάδας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός με κατεύθυνση προς το Μήδεια.

Ο 56χρονος υπέστη χτύπημα στο κεφάλι και έσπασε το χέρι του στο ύψος του μπράτσου. Του τοποθετήθηκε γύψος κι ενώ επρόκειτο να μεταβεί στο ΚΑΤ των Αθηνών για περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία υπέκυψε μετά από καρδιακό επεισόδιο το οποίο πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από θρόμβωση συνεπεία του ατυχήματος.

Ηδη σε ενημερωτικό δελτίο αδικημάτων και συμβάντων της ΕΛΑΣ ο θάνατος του αποδίδεται στο τροχαίο που προηγήθηκε.

Αναφέρονται στο σήμα που διανεμήθηκε χθες τα εξής: “Θανατηφόρο τροχαίο: 07-08-2021/21:00 Ρόδος Ι.Χ.Ε. αυτ/το παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό”.

Πηγή: dimokratiki.gr





