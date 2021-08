Κόσμος

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Κρατoύμενος ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα. Ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης μετέβη στην Τουρκία προκειμένου να παραστεί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά Τραπεζούντος.



Σε ακόμα μια προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία, καθώς οι τουρκικές αρχές αρνούνται την είσοδο στη χώρα στον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κρατείται προς το παρόν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Την είδηση έκανε γνωστή η Ομοσπονδία στη σελίδα της στο Facebook, όπου σημειώνεται ότι ο κ. Βαρυθυμιάδης μετέβη στην Τουρκία προκειμένου να παραστεί, ως εκπρόσωπος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην αυριανή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά Τραπεζούντος.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ομοσπονδίας στο Facebook, ο κ. Γεώργιος Βαρυθυμιάδης μετέβη σήμερα στη γειτονική χώρα για να παραστεί, ως εκπρόσωπος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην αυριανή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά Τραπεζούντος και δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής τα οποία συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους.

«Ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κ. Γεώργιος Βαρυθυμιάδης, κρατείται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα προκειμένου να παραστεί, ως εκπρόσωπος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην αυριανή Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά Τραπεζούντος!

Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής αφέθησαν ελεύθερα να συνεχίσουν το ταξίδι, μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Μαρία Αντωνιάδου.Γίνονται κινήσεις προκειμένου να βρεθεί λύση στο απαράδεκτο και προσβλητικό πρόβλημα που δημιούργησαν οι Τουρκικές Αρχές», γράφει η Ομοσπονδία στην ανάρτησή της.

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την καταχρηστική κράτηση του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ), Γιώργου Βαρυθυμιάδη, από τις τουρκικές αρχές.

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, η Πρεσβεία στην Άγκυρα πραγματοποίησε έκτακτο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης εναντίον του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) Γιώργου Βαρυθυμιάδη.

