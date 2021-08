Πολιτισμός

Ισπανία: ο καύσωνας αποκάλυψε νέο “Στόουνχεντζ” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα εντυπωσιακό παλαιολιθικό μνημείο, που βρίσκεται βυθισμένο μέσα σε λίμνη, είδε ξανά το φως του ήλιου, χάρη στις ακραίες θερμοκρασίες στην Ιβηρική.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Κατασκευάστηκε την αυγή των πρώτων πολιτισμών πριν από 5000 χρόνια.

Τα θεμέλια του «Ντολμέν του Γουανταλπεράλ», του εντυπωσιακού μεγαλιθικού μνημείου μπήκαν σε ένα σημείο όπου δεκάδες αιώνες αργότερα θα σχηματιζόταν μια τεχνητή λίμνη, στην Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρας, στη νότια Ισπανία.

Για δεύτερη μόλις φορά στη σύγχρονη Ιστορία, το ισπανικό «Στόουνχεντζ» όπως το αποκαλούν, θα αναδυθεί μέσα από το νερό και ο βασικός λόγος είναι οι κλιματικές συνθήκες.

Το μνημείο αποτελείται από 100 πέτρες από γρανίτη, ύψους 1,8 μέτρων, οι οποίες σχηματίζουν έναν κύκλο με διάμετρο 26 μέτρα. Είχε δει πάλι το φως το ήλιου το καλοκαίρι του 2019, σε ένα από τα θερμότερα στην ιστορία της Ευρώπης καλοκαίρια, με αλλεπάλληλα κύματα ξηρασίας.

Όπως εξηγεί ο αρχαιολόγος Χουάν Χοσέ Γκόρντον, «η τελευταία φορά που ήταν ορατό ήταν το 2019. Είχαμε μπορεί να το προσεγγίσουμε μαζί με τους συναδέρφους της ισπανικής αρχαιολογικής υπηρεσίας και να το εξετάσουμε και να προχωρήσουμε σε εργασίες αποκατάστασης. Φέτος, τα νερά υποχώρησαν. Γιατί έγινε αυτό; Για πολλούς λόγους ο σημαντικότερος όμως είναι ο καιρός».

Οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Ισπανία, με θερμοκρασίες ρεκόρ, οδήγησαν ξανά στην αποκάλυψη του αρχαιολογικού θησαυρού.

Οι βροχές του φθινοπώρου αναμένεται να κρύψουν και πάλι το μυστηριώδες προϊστορικό κατασκεύασμα, που η κλιματική αλλαγή φαίνεται να του αποτυπώνει την σφραγίδα της.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Πολύνεκρο τροχαίο - Διαλύθηκαν τα αυτοκίνητα (βίντεο)

Κλιματική αλλαγή: ειδικοί… βλέπουν “καύσωνα ενός μήνα” τα καλοκαίρια (βίντεο)

Φωτιά στην Αττική: “νοσοκομείο” για πυρόπληκτα ζώα (βίντεο)